Spotify präsentiert neues Tool : Playlists für Haustiere

Stockholm Das Angebot an Entertainment für Haustiere wird im digitalen Zeitalter immer größer. Jetzt hat auch der Musik-Streamingdienst Spotify ein Angebot für die flauschigen Familienmitglieder.

Wenn Frauchen oder Herrchen einmal ohne sie unterwegs sind, können Hunde und andere Haustiere nun ihre eigene Playlist auf Spotify hören. In wenigen Schritten können die Besitzer Wiedergabelisten für ihre Tiere erstellen, wie der Musik-Streamingdienst aus Schweden am Mittwoch in Stockholm mitteilte.