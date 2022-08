Spitzbergen: Französische Touristin von Eisbär in Norwegen verletzt​

Kopenhagen Ein Eisbär hat auf einem Campingplatz auf Spitzbergen in Norwegen eine französische Touristin verletzt. Durch Schüsse sei der Eisbär vertrieben worden. Die Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die am Montag angegriffene Frau gehörte Behördenangaben zufolge zu einer Gruppe von 25 Personen, die in der Mitte der Inselgruppe übernachtet hatten. Die Touristin sei am Arm verletzt worden, teilte Ermittler Stein Olav Bredli mit. Durch Schüsse sei der Eisbär vertrieben worden. Das Tier sei verletzt worden. Die Frau wurde den Angaben zufolge per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Zeitung „Svalbardposten“ berichtete, sie sei in ihren Vierzigern.