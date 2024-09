„Schusswunden am Körper“ Russischer „Spionagewal“ Hvaldimir laut Tierschützern erschossen worden

Der mutmaßliche russische „Spionagewal“ Hvaldimir ist nach Angaben der Tierschutzorganisationen Noah und One Whale erschossen worden. Der tot aufgefundene Belugawal habe „mehrere Schusswunden am ganzen Körper“, sagte Regina Crosby Haug, Leiterin von One Whale, der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch. Die Verletzungen des Tieres seien „alarmierend und von einer Art, die eine kriminelle Tat nicht ausschließt“, erklärte Siri Martinsen, Direktorin bei Noah.