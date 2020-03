Spionage und Verletzung der Privatsphäre : Prozess gegen türkischen Anwalt der deutschen Botschaft beginnt

Istanbul Spionage und illegales Erwerben von persönlichen Daten - ein türkischer Anwalt, der im Auftrag der deutschen Botschaft in Ankara gearbeitet hat, steht vor Gericht. Es geht um Details über türkische Asylbewerber und kurdische Aktivisten.

Sechs Monate nach seiner Verhaftung in der Türkei beginnt der Prozess gegen den Kooperationsanwalt der deutschen Botschaft in Ankara. Der Fall, der am Montag in Ankara verhandelt wird, ist besonders brisant, weil der türkische Anwalt Yilmaz S. (51) den Auftrag hatte, Angaben von Menschen aus der Türkei zu überprüfen, die in Deutschland Asyl beantragt hatten. Berlin geht davon aus, dass den türkischen Behörden durch die Festnahme des Anwalts im September sensible Daten über Asylbewerber in die Hände gefallen sind.