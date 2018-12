Band-Kolleginnen am Krankenbett: „Spice Girl“ Mel B nach schweren Knochenbrüchen drei Stunden lang operiert

London/New York Das hatte sie sich anders vorgestellt. „Spice Girl“ Mel B wollte in New York eigentlich Bücher signieren. Doch daraus wurde nichts - die Sängerin verletzte sich bei einem Unfall und musste operiert werden

„Spice Girl“ Melanie Brown - bekannt als Mel B - hat bei einem Unfall schwere Verletzungen an der rechten Hand sowie zwei Rippenbrüche erlitten. Sie sei mehr als drei Stunden lang in einem Krankenhaus operiert worden, schrieb die 43-jährige Sängerin am Montag auf Instagram. Auf dem beigestellten Foto ist sie in einer blauen Trainingsjacke mit aufgesetzter Kapuze zu sehen. Ihre rechte Hand und der Unterarm stecken in einem lila Verband, der von einer weißen, um Mel B's Hals gelegten Schlinge gehalten wird.