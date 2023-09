Unterstützung für Erdbebenopfer So können Sie für Hilfsbedürftige in Marokko spenden

Der Stoß vom späten Freitagabend hatte eine Stärke von 6,8 – mindestens 2497 Menschen sind gestorben. Es war das schlimmste Erdbeben seit Jahrzehnten, das Marokko traf. Am Sonntagabend dann verzeichnete die US-Erdbebenwarte USGS ein Nachbeben mit einer Stärke von 3,9. Ob es in der Folge weitere Opfer gab, ist nicht bekannt. Doch hunderte von Menschen galten am Sonntag noch als vermisst, Helfer kommen in den teils abgelegenen Bergregionen nur mit Mühe voran. Mehr als 300.000 Menschen sind in Marrakesch und umliegenden Gebieten von dem Unglück betroffen. Wer hierzulande helfen möchte und eine zuverlässige Organisation zum Spenden sucht, kann darauf achten, ob sie das DZI-Spendensiegel trägt.