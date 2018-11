Großzügige Spenden: Heldentat von Melbourne macht sich für Obdachlosen bezahlt

Blumen und Beileidsbekundungen liegen vor der Pellegrini's Espresso Bar in Bourke Street in der australischen Millionenstadt Melbourne. Ein Besitzer der Bar wurde bei einem Messer-Angriff am 9. November getötet. Foto: dpa/James Ross

Canberra Ein Obdachloser rammte den Attentäter mit einem Einkaufswagen. Danach gelang es der Polizei, den Amokläufer zu erschießen. Für seine heldenhafte Tat wollen ihm viele danken und haben für ihn gesammelt.

Eine Heldentat zahlt sich für einen Obdachlosen in Melbourne nun auch finanziell aus. Der 46-jährige Michael Rogers wurde dafür, dass er sich am Freitag bei der Messerattacke in der australischen Metropole dem Attentäter in den Weg gestellt hatte, nicht nur vielfach gelobt. Bis Montagmorgen waren darüber hinaus auf der Crowdfunding-Plattform GoFundMe unter der Überschrift „Nicht alle Helden tragen Umhänge“ mehr als 110 000 australische Dollar (rund 70 200 Euro) für ihn gespendet worden.