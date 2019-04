Zwei Polen zu 14 Monaten Haft verurteilt : Spediteure wollten Iraker in Sarg nach Großbritannien schleusen

Spediteure wollten Iraker in Sarg nach Großbritannien schleusen

Lille Die beiden verurteilten Polen waren mit einem Kastenwagen mit mehreren Särgen aus Polen kommend nach Großbritannien unterwegs.

Kurz vor dem Eurotunnel sei bei einer Kontrolle im französischen Coquelles in einem der Särge der Iraker entdeckt worden, sagte der Staatsanwalt. Daraufhin seien die Männer vorläufig festgenommen worden. Vor Gericht gaben sie demnach an, sie hätten nicht gewusst, dass der Mann in dem Sarg lag.