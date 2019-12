Ihr Ziel ist Madrid : Spanischer Verein bietet Greta Thunberg Esel zur Weiterreise an

Madrid/Toledo Das tierische Fortbewegungsmittel bezeichnet der Verein als „das umweltfreundlichste überhaupt“. Dabei hat sich die schwedische Klimaaktivistin längst entschieden, wie sie zur Klimakonferenz nach Madrid weiterreisen möchte.

„Unsere Vorfahren haben dieses Fortbewegungsmittel benutzt und es war das umweltfreundlichste überhaupt.“ Daneben war ein Foto eines örtlich aufgezogenen Esels gepostet. Die 16-jährige Thunberg war am Dienstag nach dreiwöchiger Segelreise über den Atlantik in Portugal eingetroffen. Sie will in den nächsten Tagen von dort per Zug nach Madrid weiterreisen, um an der zweiwöchigen Weltklimakonferenz teilzunehmen. Die junge Aktivistin vermeidet Flugzeuge, um auf die Klimakrise aufmerksam zu machen.