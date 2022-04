Private Sammlung : Spanische Polizei entdeckt mehr als 1000 ausgestopfte Tiere in Lagerhalle

Valencia In Spanien hat die Polizei in der Nähe von Valencia eine Privatsammlung von mehr als 1000 ausgestopften Tieren gefunden. Darunter Elefanten, Nashörner, Tiger und andere geschützte Tiere. Das Netz reagiert empört.

„Es war unglaublich. Was wir dort gefunden haben, hat alles übertroffen, womit wir gerechnet hatten“, sagte ein Sprecher der spanischen Polizei am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Nach einem Tipp, dass es bei Valencia eine Sammlung ausgestopfter Tiere gebe, waren die Beamten zu einem großen Grundstück in der kleinen Stadt Bétera mit zwei Lagerhallen und einer Villa gefahren. Der Eigentümer wollte sie zunächst nicht hereinlassen. Bewaffnet mit einem richterlichen Durchsuchungsbefehl drangen die Beamten dann doch in die Hallen vor und trauten ihren Augen nicht.Insgesamt 1090 ausgestopfte Tiere, darunter Elefanten, Nashörner, Eisbären, Löwen, Pumas, Geparden, Leoparden und Königstiger waren dort wie in einem makaberen Museum ausgestellt. Es sei die größte private Sammlung dieser Art, die je in Spanien entdeckt wurde, betonte die Guardia Civil. 405 der Tiere ständen auf der Liste des Artenschutzabkommen CITES. Einige seien sogar in der Wildnis schon ausgestorben wie etwa die afrikanische Säbelantilope.