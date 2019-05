Mehr als 350 Menschen geschleust : Spanische Polizei deckt Schleppernetzwerk auf

Madrid Die spanische Polizei hat ein von Barcelona aus betriebenes bangladeschisches Schleusernetzwerk aufgedeckt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatten die Schlepper mehr als 350 Menschen aus Südasien nach Spanien geschleust und ihnen falsche Pässe gegeben.

Die Polizei nahm elf mutmaßliche Schleuser in Barcelona fest. Für die über 8000 Kilometer lange Reise bezahlten die Flüchtlinge den Angaben zufolge zwischen 14.000 und 20.000 Euro an die Schlepper. Sie wurden nach Algerien geflogen, liefen von dort zu Fuß über die Grenze nach Marokko und wurden dann in Motorbooten über das Mittelmeer nach Spanien gebracht.