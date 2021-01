Verdacht auf Gasleck : Zwei Tote bei schwerer Explosion in Madrid – Haus zerstört

Zwei Tote bei schwerer Explosion in Madrid – Haus zerstört

Madrid Im Zentrum der spanischen Hauptstadt ist ein Gebäude durch eine Explosion zerstört worden. Die Stadtverwaltung spricht in einer ersten Stellungnahme von zwei Todesopfern.

In sozialen Medien gepostete Videos und Fotos zeigten, wie Rauch aus dem sechsstöckigen Gebäude aufstieg, Trümmer lagen auf der Straße. Ein Rundfunksender strahlte Aufnahmen von Einsatzkräfte aus, die mehreren auf dem Boden liegenden Menschen halfen.

Das betroffene Gebäude befindet sich nahe einer Universität und einem Pflegeheim. Nach einem Bericht des Senders TVE war die Universität leer, da die Vorlesungen nach einem Rekordschneefall in Madrid am 9. Januar noch nicht wiederaufgenommen worden sind. Bürgermeister Martínez-Almeida berichtete, dass es allem Anschein nach keine gravierenden Schäden an der Bildungseinrichtung gebe.