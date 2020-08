10.000 Hektar Land zerstört : Verheerender Waldbrand im Südwesten Spaniens

Madrid Im Südwesten Spaniens wütet ein schwerer Waldbrand. In den vergangenen Tagen mussten rund 3200 Menschen in Sicherheit gebracht werden. Mehr als 500 Feuerwehrleute und Soldaten bekämpfen aktuell das Feuer.

Ein Waldbrand hat im Südwesten Spaniens bereits rund 10.000 Hektar zerstört - eine Fläche, die gut 14.000 Fußballfeldern entspricht. Wegen der in der Provinz Huelva seit Donnerstag lodernden Flammen mussten in den vergangenen Tagen insgesamt rund 3200 Menschen in Sicherheit gebracht werden, wie Medien am Montag unter Berufung auf die Regionalbehörden berichteten. Betroffen sei vor allem die 1900-Einwohner-Gemeinde Almonaster La Real. Im hügeligen Gebiet etwa 40 Kilometer östlich der Grenze zu Portugal und 100 Kilometer nordwestlich von Sevilla gibt es Kastanienwälder und Weiden mit Stein-, Kork- und Bergeichen.