„Verstoß gegen die Regeln“ : Twitter schränkt Account von Rechtspopulisten in Spanien ein

Twitter schränkt Account von Rechtspopulisten in Spanien ein

Madrid Die rechtspopulistische Partei „Vox“ ist seit November drittstärkste Kraft in Spanien. Sie macht immer wieder mit extremen Aussagen auf sich aufmerksam. Der Nachrichtendienst Twitter entschied nun, dass die Partei keine Tweets mehr senden darf.

Der Kurznachrichtendienst Twitter hat in Spanien wegen eines regelverstoßenden Tweets die Funktionen des Accounts der rechtspopulistischen Partei Vox eingeschränkt. Es handle sich um einen „klaren Fall von Diskriminierung“ aus ideologischen Gründen, kritisierte Fraktionssprecher Iván Espinosa de los Monteros nach Medienberichten vom Mittwoch. Man werde Twitter bei der Justiz in Spanien und auch in den USA anzeigen, sagte er. Vox ist die drittstärkste Fraktion im Madrider Parlament.