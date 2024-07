Festnahmen in Spanien Polizei zerschlägt internationales Geldwäsche-Netzwerk

Die Ermittler kamen dem Netzwerk auf die Spur, als ein französischer Zollbeamter im Februar 2021 in der Nähe von Perpignan in Südfrankreich mehr als 500.000 Euro in einem Versteck in einem Fahrzeug entdeckte. An den Ermittlungen waren neben der französischen und spanischen Polizei auch die französische Behörde für Betrugsbekämpfung und Europol beteiligt.