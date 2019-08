„Upskirt“-Vorwürfe in Spanien : Mann soll 500 Frauen unter den Rock gefilmt und Aufnahmen auf Pornoseite geladen haben

Madrid Bizarrer Fall in Spanien: Dort soll ein Mann mehr als 500 Frauen unter den Rock gefilmt haben. Die Bilder soll der Mann dann auf eine Pornoseite geladen haben.

In Spanien soll ein Mann mehr als 500 Frauen heimlich unter den Rock oder das Kleid gefilmt haben. Der 53-Jährige wurde wegen des Vorwurfs des sogenannten Upskirting festgenommen, wie die Polizei der Hauptstadt Madrid am Mittwoch mitteilte. Demnach versteckte er in seinem Rucksack ein Handy und filmte damit in öffentlichen Verkehrsmitteln und Supermärkten heimlich die Unterwäsche von Frauen.