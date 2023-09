Badegäste sind nervös Immer mehr Spiegelei-Quallen an spanischen Stränden

Sie sehen interessant aus, erinnern von oben an ein Spiegelei und machen Badegäste nervös: An der Küste Kataloniens treiben zur Zeit wieder tellergroße sogenannte Spiegelei-Quallen in Strandnähe (Cotylorhiza tuberculata). Ein Rettungsschwimmer im Badeort Sitges südlich von Barcelona sagte der Deutschen Presse-Agentur, die seien vor allem an den noch heißen Tagen jetzt wieder am Strand.