45 Jahre nach seinem Tod : Spaniens Diktator Franco wird aus dem Grab geholt

Ein Leichenwagen fährt in Madrid zum „Tal der Gefallenen“ bei einer Probe vor der Umbettung des Ex-Diktators Franco.

Madrid Die Umbettung des Diktators Franco von seinem Mausoleum auf einen normalen Friedhof wird komplett abgeschirmt. Militärische Ehren wird es nicht geben - vermutlich aber Proteste seiner Anhänger.

Der spanische Diktator Francisco Franco (1892-1975) wird am Donnerstag fast 45 Jahre nach seinem Tod und trotz der Proteste seiner Anhänger aus dem Grab geholt. Die sterblichen Überreste des Gewaltherrschers soll am Vormittag im Mausoleum Francos im „Valle de los Caídos“ (Tal der Gefallenen) nordwestlich von Madrid exhumiert und wahrscheinlich mit einem Hubschrauber der Streitkräfte zum Friedhof El Pardo-Mingorrubio am Nordrand der Stadt geflogen werden. Bei schlechtem Wetter soll die Umbettung Regierungsangaben zufolge mit einem Auto geschehen.