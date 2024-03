Raumfahrtunternehmen Space X Auch dritter Teststart von Raketensystem „Starship“ gescheitert

Brownsville/Boca Chica · Das größte jemals gebaute Raketensystem hat auch einen dritten Testflug nicht abschließen können. Das unbemannte „Starship“ schaffte es nach dem Start vom Weltraumbahnhof im US-Bundesstaat Texas am Donnerstag zwar in den Weltraum, wurde dann aber beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre zerstört, wie die Kommentatoren des Live-Streams vom Raumfahrtunternehmen SpaceX sagten. DasUnternehmen meldet den „Verlust“ der Rakete.

14.03.2024 , 14:55 Uhr

6 Bilder So sah der Start der SpaceX-Riesenrakete „Starship“ aus 6 Bilder Foto: AFP/CHANDAN KHANNA

