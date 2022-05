Gouverneur unterzeichnet Gesetz : Transgender-Frauen dürfen in South Carolina nicht am Frauensport teilnehmen

Transgender-Frauen dürfen in South Carolina nicht am Frauensport teilnehmen

South Carolinas Gouverneur Henry McMaster unterzeichnete am Montag ein Gesetz, das Transgender-Frauen verbietet, am Frauensport teilzunehmen. Foto: AP/Jeffrey Collins

Columbia Transgender-Schülerinnen und Studentinnen sollen in South Carolina künftig vom Frauensport ausgeschlossen werden. Der Gouverneur hat am Montag ein entsprechendes Gesetz unterschrieben. Transgender-Frauen sollen demnach einen unfairen Vorteil haben.

Transgender-Schülerinnen und Studentinnen dürfen in South Carolina nur noch Sport nach ihrem „biologischen Geschlecht“ treiben. Gouverneur Henry McMaster unterzeichnete am Montag (Ortszeit) das Gesetz, das sie vom Frauensport ausschließen soll. McMaster teilte am Dienstag bei Twitter mit, es erfülle ihn mit Stolz, die Maßnahme zu unterstützen. South Carolina schließt sich der wachsenden Gruppe, meist konservativer, US-Staaten an, die Regelungen bezüglich Transgender im Sport getroffen haben.