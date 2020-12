Bis zu einer Million Dollar erwartet : Sotheby's versteigert mit Meißner Porzellan veredelten Adidas-Schuh

Der rechte Schuh des besonderen Adidas-Paares, das bei Sotheby’s versteigert wird. Foto: AFP/KENA BETANCUR

New York Sammler sind mitunter ein seltsames Völkchen und legen sebst für skurille Dinge hohe Summen auf den Tisch. Das könnte ab Montag auch für eine Auktion in New York gelten. Dort werden Adidas-Schuhe versteigert, die gar nicht zum Laufen gedacht sind.

Das Auktionshaus Sotheby's versteigert ab Montag ein besonderes Paar Sportschuhe - und rechnet mit einem Rekordpreis: Die vom Sportartikelhersteller Adidas und der deutschen Porzellan-Manufaktur Meißen hergestellten Schuhe könnten bis zu eine Million Dollar (825.000 Euro) erzielen, teilte Sotheby's mit. Startpreis ist ein Dollar, die Auktion läuft bis zum 16. Dezember.

Die aus Leder bestehenden Schuhe sind an die beliebte Adidas-Sneaker-Reihe ZX8000 angelehnt. Bemalt und mit Porzellanelementen verziert wurden sie von Meißner Porzellankünstlern. Zum Tragen sind die Schuhe nicht geeignet.

Sportschuhe erzielen bei Auktionen regelmäßig hohe Summen: Den Rekord hält bisher ein Paar getragener Turnschuhe von NBA-Legende Michael Jordan. Nach Angaben des Auktionshauses Christie's fanden die "Air Jordan 1 High"-Schuhe im August für 615.000 Dollar (520.000 Euro) einen neuen Besitzer.

(felt/AFP)