Bei Sotheby’s in New York : 15 Millionen Dollar bei Auktion von Dinosaurierschädel erwartet

Bei Sotheby’s in New York

Cassandra Hatton, Senior Vice President, Global Head of Department, Science & Popular Culture bei Sotheby's, berührt den Zahn eines Tyrannosaurus Rex-Schädels, der in Harding County, South Dakota, ausgegraben wurde. Foto: AP/Ted Shaffrey

New York Der Schädel war zwischen 2020 und 2021 in South Dakota gefunden worden. Das 90 Kilogramm schwere, rund 76 Millionen Jahre alte Fossil sei gut erhalten und für manchen privaten Sammler „die ultimative Trophäe“.

Der Schädel eines Tyrannosaurus Rex wird nach Erwartung des Auktionshauses Sotheby's mindestens 15 Millionen Dollar bringen, wenn er am 9. Dezember versteigert wird. Das 90 Kilogramm schwere, rund 76 Millionen Jahre alte Fossil sei gut erhalten und für manchen privaten Sammler „die ultimative Trophäe“, schätzte die Abteilungsleiterin des Auktionshauses für Wissenschaft und populäre Kultur, Cassandra Hatton. „Wenn man darüber nachdenkt, können mehr Leute einen Schädel in ihrem Heim unterbringen, als einen ganzen Dinosaurier.“

Deshalb rechnet sie nicht unbedingt damit, dass der T.-Rex-Schädel in einer Forschungseinrichtung unterkommt. Das Fossil sei gut erhalten, und Löcher an einigen Stellen deuteten darauf hin, dass der „Maximus“ genannte Dinosaurier zu seinen Lebzeiten einen heftigen Kampf mit vermutlich einem anderen Tyrannosaurus Rex gehabt haben dürfte.

Gefunden wurde der Schädel 2020 und 2021 in Harding County in South Dakota, wo auch andere T.-Rex-Skelette entdeckt wurden, die „Sue“ und „Stan“ genannt wurden. Harding County sei so etwas wie die „Welthauptstadt für T.-Rexe“, erklärte Hatton.