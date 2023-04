Herausragende Fotografien Das sind die Sieger des „Sony World Photography Awards“

Kreativ – Lee-Ann Olwage, Südafrika, Titel: „Purity Ntetia Lopores“ (Die Reinheit Ntetia Lopores)

Olwage hat in ihrer Serie „The Right To Play“ (Das Recht zu spielen) die 12-jährige Michealle Naeku porträtiert. Die Schülerin der Kakenya's Dream Schule in Enoosaen, Kenia, träumt davon, Krankenschwester zu werden. Die Collagen mit Blumen sollen zeigen, wie eine Welt aussehen kann, wenn Mädchen die Möglichkeit erhalten, in einer geschützten Umgebung zu lernen und ihre Träume leben zu können.