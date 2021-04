Reisen in der Pandemie : Beim Sommerurlaub setzen Reiseveranstalter auf Griechenland

Reisen in der Pandemie

Wie genau der Sommerurlaub in Griechenland aussehen soll, ist noch nicht geklärt. Foto: obs/CLARK

Hannover Griechenland will ab dem 14. Mai wieder Urlauber aus anderen EU-Staaten empfangen. Dafür interessieren sich vor allem Familien, berichten Reiseveranstalter. Bis es so weit ist, gibt es allerdings noch einige Fragen zu klären.

Unter den Sonnenzielen am Mittelmeer dürfte vor allem Griechenland in diesem Sommer viele Reisende anlocken. Bei Tui liegen die Inseln Kreta, Rhodos und Kos unter den Top-Fünf-Zielen. „Erste Tendenzen zeigen, dass insbesondere Griechenland von Familien sehr stark nachgefragt wird“, so Tui-Sprecher Aage Dünhaupt. Auch DER Touristik, FTI, Alltours und Schauinsland Reisen nennen Griechenland als eines der gefragtesten Ziele für den kommenden Sommer.