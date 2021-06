Event zur Sommersonnenwende : Stream von Sonnenaufgang in Stonehenge wegen Schaulustigen gestoppt

Stream von Sonnenaufgang in Stonehenge wegen Schaulustigen gestoppt

Menschen springen über einen Zaun und bahnen sich ihren Weg an Sicherheitspersonal vorbei in Richtung Stonehenge. Foto: dpa/Ben Birchall

Stonehenge Zur Sonnenwende kamen rund 100 Menschen nach Stonehenge. Die Veranstalter stoppten daraufhin eine Übertragung des Sonnenaufgangs. Üblicherweise feiern rund um den bekannten Steinkreis Tausende den längsten Tag des Jahres.

Wegen Corona-Sicherheitsbedenken hat die Denkmalschutzorganisation English Heritage einen Livestream zur Sonnenwende-Feier in Stonehenge unterbrochen. Etwa 100 Menschen seien am frühen Montagmorgen an der weltbekannten Steinformation erschienen, meldete die Nachrichtenagentur PA. Wegen ihnen wurde die Übertragung auf Facebook und Youtube gestoppt. Stattdessen zeigte English Heritage den Tausenden Zuschauerinnen und Zuschauern des Streams vorübergehend vorbereitetes Material.