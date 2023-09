Sprengstoff in Lieferwagen Totenzahl nach Anschlag in Somalia steigt auf 21

Die Zahl der Toten durch einen Anschlag auf einen Sicherheits-Checkpoint in der zentralsomalischen Stadt Beledweyne ist auf 21 gestiegen. Weitere 52 Menschen seien verletzt worden sagte der Spitzenbeamte des Katastrophenschutzministeriums des Staates Hirshabelle, Abdifatah Mohamed Yusuf, der Nachrichtenagentur AP. 17 von ihnen seien in kritischem Zustand in die Hauptstadt Mogadischu geflogen worden.