Sprengstoff in Lieferwagen Mindestens 15 Tote bei Anschlag in Somalia

Bei einem Anschlag auf einen Sicherheits-Checkpoint in der zentralsomalischen Stadt Beledweyne sind nach Behördenangaben mindestens 15 Menschen getötet worden. Etwa 40 weitere sollen verletzt worden sein. Der Generaldirektor des Ministeriums für humanitäre Angelegenheiten und Katastrophenmanagement im Bundesstaat Hirshabelle, Abdifatah Mohamed Yusuf, bestätigte die Zahl der Toten. 20 der Verletzten seien in Krankenhäusern in Beledweyne aufgenommen worden, weitere 20 befänden sich in kritischem Zustand, weshalb um ihren Lufttransport in die Hauptstadt Mogadischu gebeten worden sei, um sie dort weiterzubehandeln, sagte Yusuf.