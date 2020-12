Schöne Familienzusammenführung : Sohn trifft Vater mit 43 Jahren zum ersten Mal - und verkleidet sich als Weihnachtself

Boston Wie in einem Film musste sich der Vater von Doug Henning vorkommen sein, als er nach 43 Jahren seinen Sohn zum ersten Mal sah. Am Bostoner Flughafen empfing Henning seinen Vater - in spezieller Verkleidung.

Doug Henning hatte sich auf sein erstes Treffen mit seinem biologischen Vater besonders vorbereitet: Der 43-jährige kostümierte sich wie Will Ferrell in der Filmkomödie „Buddy - Der Weihnachtself“ und sang zur Begrüßung im Bostoner Logan-Flughafen den merkwürdigen Filmsong, in dem es heißt: „I'm here, with my dad. And we never met, and he wants me to sing a song“ („Ich bin hier mit meinem Dad. Wir haben uns nie getroffen und er möchte, dass ich ihm ein Lied singe“).