Bilder So lief die Landung von Mini-Raumschiff „Slim“ auf dem Mond

Auf diesem Bild, das von der Japan Aerospace Exploration Agency (Jaxa) per Live-Streaming übertragen wurde, zeigt ein Bildschirm Informationen zur Landung des Mondroboters Smart Lander for Investigating Moon (Slim), der seine Mondlandung versucht. Japan hat am Freitagabend eine Landung auf dem Mond versucht – ob die Sonde weich aufsetzte oder es Probleme gab, blieb zunächst unklar.