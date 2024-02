„So etwas habe ich noch nie gesehen“ Heftiger Sturm braust über Skandinavien hinweg

Ein heftiger Sturm hat am Freitag das Dach des Hauptbahnhofs der schwedischen Großstadt Göteborg abgerissen. Verletzt wurde niemand, aber der Strom fiel aus und der Zugverkehr in der Stadt und der Umgebung wurde eingestellt. Die Rettungsdienste forderten die Bewohner der Stadt auf, in ihren Häusern zu bleiben, weil umherfliegende Gegenstände eine Gefahr darstellten. Mehrere Fährlinien in Skandinavien setzten ihren Betrieb vorübergehend aus.