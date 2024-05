Auf Sizilien Fünf Tote nach Arbeitsunfall in Kanalisation

Bei einem Arbeitsunfall auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien sind am Montag fünf Männer vermutlich durch giftige Dämpfe in einer Kanalisation ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich nach Angaben der Behörden in der Gemeinde Casteldaccia nahe der Insel-Hauptstadt Palermo. Nach ersten Erkenntnissen starben die Arbeiter infolge von giftigen Gasen, die sich im Abwasser entwickelt hatten. Ein sechster Mann wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.