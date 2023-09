30 Jahre Haft für Sitcomstar Danny Masterson sieht sich als als Justizopfer

Diesmal sprachen die Geschworenen Masterson Ende Mai nach siebentägigen Beratungen in zwei Punkten für schuldig. Beide Angriffe ereigneten sich 2003 in Mastersons Zuhause im Raum Hollywood. Damals befand er sich dank der Sitcom, die in den USA unter dem Titel „That '70s Show“ lief, auf dem Zenit seines Ruhms. Beim dritten Anklagepunkt der Vergewaltigung einer langjährigen Freundin konnte sich die Jury auch in diesem Prozess nicht einigen.