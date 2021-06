„Leibwäsche aus der Sommergarderobe“ : Auktionshaus versteigert „Sisis“ Unterwäsche

Ein Auktionator hält in einem Auktionshaus während einer Versteigerung einen Hammer in der Hand (Symbolfoto). Foto: dpa/Daniel Naupold

Grasbrunn Ein Auktionshaus bei München versteigert die Unterwäsche von Kaiserin „Sisi“. Den Startpreis für „drei Teile Leibwäsche aus der Sommergarderobe“ legte Hermann Historica in Grasbrunn auf 1000 Euro fest.

Dabei sollten am Dienstag noch weitere Gegenstände unter den Hammer kommen, die einst Kaiserin Elisabeth von Österreich (1837-1889) gehörten. Darunter sind beispielsweise ein mit Wäsche gefüllter Reisekoffer oder ein goldenes Sofa. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung über die Auktion berichtet.

Die angepriesene Unterwäsche stammt den Angaben nach aus den Jahren 1870/80 und besteht „aus zusammengehörigem Unterleibchen und Wickel-Beinkleid aus feinem weißen Leinen sowie einem Paar langer Baumwollstrümpfe“, beschreibt das Auktionshaus die kaiserliche Wäsche: „Das ärmellose Leibchen an Hals und Dekolleté mit Spitzenbordüre, sieben Perlmuttknöpfen und kleiner, in Rot gestickter Krone. Das Beinkleid en suite gefertigt und mit Bordüre an den Beinabschlüssen. Die feinen Strümpfe mit eingearbeiteter Bezeichnung ‚E.S’“.