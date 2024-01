Silvesterbaby 2023/24 Zwillingsmädchen wurden in verschiedenen Jahren geboren

Nur gut eine Woche zuvor ist es in den USA zu einer außergewöhnlichen Zwillingsgeburt gekommen: Am 23. Dezember hat eine Frau mit zwei Gebärmüttern Zwillinge zur Welt gebracht. „Unsere Wunderbabys wurden geboren!“, verkündete die 32-jährige Kelsey Hatcher, die ihre außergewöhnliche Schwangerschaft im Onlinenetzwerk Instagram dokumentierte, am Freitag. Die beiden Mädchen wuchsen nicht nur in verschiedenen Gebärmüttern heran, sondern wurden auch an verschiedenen Tagen geboren: Roxi Layla kam am Dienstagabend um 19.49 Uhr zur Welt, Rebel Laken um 6.09 Uhr am Mittwochmorgen.