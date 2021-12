Unfall bei Enschede : Zwölfjähriger stirbt bei Silvesterknallerei in den Niederlanden

Zwölfjähriger stirbt bei Silvesterknallerei in den Niederlanden

Ein Kind kam in den Niederlanden durch Feuerwerk ums Leben. Foto: dpa/Patrick Pleul

Enschede In der niederländischen Gemeinde Haaksbergen bei Enschede ist am Freitag ein 12-Jähriger durch Silvesterfeuerwerk ums Leben gekommen. Der Junge hatte einen Erwachsenen dabei beobachtet, wie der einen sogenannten „Knallhammer“ benutzte. Der Mann wurde festgenommen.

