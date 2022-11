Siegerin von „The Voice of Italy“ geht neue Wege „Sister Cristina“ will nie wieder Nonne sein

2008, als 19-Jährige, hatte Scuccia die Hauptrolle als Ordensschwester in einem Musical übernommen. Das Musical wurde in einer Musikschule der Ursulinen-Schwestern unter der Leitung der heute katholischen, ehemaligen Schauspielerin Claudia Koll in Rom eingeübt. Damals entschied sich Scuccia für das Ordensleben, absolvierte ein zweijähriges Noviziat in Brasilien. 2019 legte sie sogar ihr Gelübde ab. In der Zwischenzeit hatte sie als Suor Cristina internationale Berühmtheit erlangt und in „The Voice of Italy“ mit Interpreten wie Ricky Martin oder Kylie Minogue gesungen. Ihr Debütalbum „Sister Cristina“, das eine Coverversion von „Like a Virgin“ von Madonna beinhaltete, schenkte sie unter anderem Papst Franziskus.