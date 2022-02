EU-Außengrenze : Sieben weitere Migranten an griechisch-türkischer Grenze erfroren

Sieben weitere Migranten an griechisch-türkischer Grenze erfroren

Schon am 2. Februar gab es an der Grenze zwischen Griechenland und der Türkei Tote (Symbolbild). Foto: dpa/Giannis Papanikos

Istanbul Erneut haben den Menschen den Versuch, in die Europäische Union zu gelangen, mit dem Leben bezahlt. Griechenland und die Türkei streiten um die Schuldfrage. Schon einen Tag zuvor waren Leichen gefunden worden.

An der türkisch-griechischen Grenze sind sieben weitere Migranten erfroren aufgefunden worden. In einer Mitteilung des Gouverneurs der türkischen Grenzprovinz Edirne hieß es, die Leichen seien am Donnerstag entdeckt worden. Die Zahl der Menschen, die ihren Versuch, das Gebiet der Europäischen Union zu erreichen, bei eisigen Temperaturen nicht überlebten, stieg damit auf 19.