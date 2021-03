Sie herrscht, regiert aber nicht

Die Queen hat das Recht, das Parlament einzuberufen, zu vertagen und aufzulösen. Zu Beginn eines jeden Parlamentsjahres hält sie die Thronrede, in der sie das Gesetzgebungsprogramm der Regierung für das folgende Jahr bekannt gibt. Die Auflösung beendet eine Legislaturperiode, die maximal fünf Jahre dauert, und hat Neuwahlen zur Folge. All dies führt die Königin aber nur in Übereinstimmung mit dem Premierminister aus.