Start der Olympischen Spiele So sieht das Sicherheitskonzept für Paris aus

Gérald Darmanin ist derzeit der gefragteste Mann Frankreichs. Eigentlich wollte der Innenminister im Falle einer Niederlage seiner liberalen Partei Ensemble bei den Parlamentswahlen nicht im Amt bleiben. Doch die Aufgabe, die auf den 41-Jährigen wartet, ist zu wichtig, als dass Darmanin kneifen könnte. Der ehrgeizige Politiker, dem Ambitionen auf die Präsidentschaft 2027 nachgesagt werden, muss bei den Olympischen Spielen für die Sicherheit sorgen. Und das in einem Land, das so viele islamistische Anschläge erlebt hat wie kein anderes in Europa. Doch Darmanin ist optimistisch: „Wir haben keine charakteristische Bedrohung für die Sicherheit der Olympischen Spiele“, sagte er in mehreren Interviews.