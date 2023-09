Untersuchung eingeleitet Notlandung von russischem Passagierflugzeug in Sibirien – technisches Problem

Ein russisches Passagierflugzeug mit 167 Menschen an Bord ist am Dienstag in Sibirien notgelandet. Der aus der Schwarzmeerstadt Sotschi kommende Airbus A320 der russischen Fluggesellschaft Ural Airlines habe am Dienstag aufgrund eines nicht näher beschriebenen technischen Problems auf einem Feld notlanden müssen, teilten die russischen Behörden mit. Nach Angaben des russischen Ermittlungskomitees wurde niemand verletzt.