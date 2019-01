Kollegen helfen: Warum Fluglotsen in den USA massenhaft Pizza geschenkt bekommen

Anchorage Rund 10.000 US-Fluglotsen arbeiten seit Wochen wegen des Shutdowns ohne Bezahlung. Nun bekommen sie ungewöhnliche Hilfe von Kollegen aus Kanada.

Die Kollegen versorgen sie seit einigen Tagen mit Pizzen - als Zeichen der Solidarität. Ihren Anfang nahm die Initiative am Donnerstag, als Angestellte am Kontrollzentrum in Edmonton Geld gesammelt hätten, um Fluglotsen in Anchorage im US-Staat Alaska mit Teigtaschen einzudecken, sagte Peter Duffey, Chef des kanadischen Fluglotsenverbands am Sonntag. Bald hätten sich andere Einrichtungen in Kanada eingeklinkt.