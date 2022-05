Frau fällt 1000 Meter in die Tiefe : 24-Jährige stirbt bei Fallschirmsprung

Straßbourg In Straßburg ist eine junge Frau bei einem Fallschirm-Sprung tödlich verunglückt. Die 24-Jährige sei aus ungefähr 1000 Metern in die Tiefe gestürzt, teilten die französischen Rettungskräfte am Samstag mit.

Die junge Frau sei noch vor Ort gestorben. Die Unglücksursache blieb zunächst unklar.

Das Unglück hatte sich am Freitagabend gegen 20.40 Uhr im Osten der elsässischen Stadt erreignet. Die junge Frau war von einem Flugplatz aus für den Fallschirmsprung gestartet. Zehn Menschen vor Ort mussten nach dem Unglück psychologisch betreut werden.

