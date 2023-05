Erneute Bluttat in Serbien Schütze tötet acht Menschen im Vorbeifahren

Wenngleich durch die Kriege der 1990er Jahre noch immer viele Waffen in dem Balkanland im Umlauf sind, sind derartige Massentötungen in Serbien nicht an der Tagesordnung. Das Massaker vom Mittwoch war das erste dieser Art in der jüngeren Vergangenheit des Landes. Davor ereignete sich die letzte Massentötung im Jahr 2013, als ein Kriegsveteran 13 Menschen in einem Dorf in Zentralserbien tötete.