Tragödie in Südkorea : Mindestens 120 Tote bei Halloween-Feier in Seoul

Mindestens 120 Tote bei Halloween-Feier in Seoul

Tragödie in Südkorea

Rettungskräfte betreuen die Verletzten in Seoul. Foto: dpa/Lee Jin-Man

Seoul In Südkorea ist es zu einem tragischen Vorfall gekommen: Bei Feierlichkeiten zu Halloween sind nach Behördenangaben mindestens 120 Menschen umgekommen.

Bei Feierlichkeiten zu Halloween sind in Südkorea nach Behördenangaben mindestens 120 Menschen getötet worden. 100 seien am Samstagabend bei einem Gedränge auf einer engen Straße in der Hauptstadt Seoul verletzt worden. Die Zahl der Toten könnte steigen, sagte Feuerwehrchef Choi Seong Beom. Behördenangaben zufolge wurden Menschen im Bezirk Itaewon vermutlich zu Tode gedrückt.