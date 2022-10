Tragödie in Seoul : 59 Tote und 150 Verletzte bei Halloween-Feier

Seoul In Südkorea ist es zu einem tragischen Vorfall gekommen: Bei Feierlichkeiten zu Halloween sind nach Behördenangaben mindestens 59 Menschen umgekommen und 150 weitere verletzt worden.

Bei Halloween-Feiern in Seoul sind mindestens 59 Menschen umgekommen und 150 weitere verletzt worden, meldete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap in der Nacht zum Sonntag unter Berufung auf Behördenangaben.

Die Zahl der Toten war zunächst unklar, teilte Choi Cheon Sik von der Feuerwehrbehörde in Seoul mit. Menschen seien vermutlich im Bezirk Itaewon zu Tode gedrückt worden. Zu dem Gedränge sei es örtlichen Medienberichten zufolge gekommen, weil zahlreiche Menschen zu einer Bar eilten, in der sich angeblich eine prominente Person aufgehalten haben soll.