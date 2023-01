Anschlag auf Moschee Selbstmordattentäter in Pakistan tötet mindestens 47 Menschen

in Selbstmordattentäter hat in einer Moschee im Nordwesten Pakistans nach Polizeiangaben mindestens 47 Menschen in den Tod gerissen. Mehr als 150 weitere seien am Montag in der Stadt Peshawar verletzt worden. Viele der Opfer waren Polizisten, da die Moschee auf dem weitläufigen Gelände des Polizeihauptquartiers der Stadt liegt. Ein Kommandeur der pakistanischen Taliban, Sarbakaf Mohmand, teilte bei Twitter mit, dass die Gruppe hinter dem Anschlag stecke.