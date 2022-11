“Aus Rache“ Selbstmordattentäter tötet vier Menschen in Pakistan

Im Westen von Pakistan hat sich am Mittwoch ein Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt und vier Menschen mit in den Tod gerissen. Der Mann zündete seinen Sprengsatz in der Nähe eines Fahrzeugs, in dem Polizisten unterwegs waren, wie die Behörden mitteilten. Bei den Opfern handelte es sich um einen Polizeibeamten und drei Zivilisten. 23 weitere Menschen, mehrheitlich Polizisten, wurden verletzt.