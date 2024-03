In Afghanistan Selbstmordattentäter reißt drei Menschen in den Tod

Bei den Opfern handelte es sich um Menschen, die sich in der Filiale der New Kabul Bank aufgehalten hätten, sagte der Leiter des Informationsamts der Regierung in Kandahar, Inamullah Samangani. Sie hätten dort ihre Gehälter abholen wollen. Ein Sprecher des Innenministeriums, Abdul Matin Kani, bestätigte den Anschlag, nannte aber keine Details. Die Ermittlungen dauerten an, sagte er.