Schon früher Vorfälle : Seine könnte durch Großbrand in französischem Chemiewerk verschmutzt werden

Rouen Es war nicht der erste Unfall in dem als gefährlich geltenden Werk, das eigentlich besonders strenge Auflagen hat. Um den Brand unter Kontrolle zu bekommen, waren 200 Feuerwehrleute nötig.

In einem als besonders gefährlich geltenden Chemiewerk in der nordfranzösischen Stadt Rouen ist am Donnerstag ein Großbrand ausgebrochen, der auch die Wasserqualität der Seine bedrohe. Es bestehe "das Risiko, dass die Seine durch überlaufende Rückhaltebecken verschmutzt wird", sagte der Präfekt der Normandie, Pierre-André Durand, am Donnerstag. Die Feuerwehr bemühe sich, gefährliche Chemieprodukte von den Flammen fern zu halten. Das Feuer konnte den Einsatzkräften zufolge am Nachmittag eingedämmt, aber zunächst nicht gelöscht werden.