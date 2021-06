Absturz führte zu 14 Toten : Unglücksgondel in Italien soll mit Helikopter abtransportiert werden

Rettungskräfte arbeiten am Wrack einer abgestürzten Gondel, die in einem Waldstück liegt. Nach dem Seilbahnunglück in Italien soll die Unglücksgondel mit einem Hubschrauber abtransportiert werden. Foto: dpa/Uncredited

Rom Bei dem Seilbahnunglück am Pfingstsonntag in Italien waren 14 Menschen ums Leben gekommen. Zur Ermittlung der Unfallursache soll die Gondel nun per Hubschrauber geborgen werden.

Nach dem Seilbahnunglück in Italien soll die Unglücksgondel mit einem Hubschrauber abtransportiert werden. Die Bergung sei in dem steilen Gelände am Lago Maggiore eine schwierige Angelegenheit, sagte Luca Geminale, Kommandant der Carabinieri, am Montag laut der italienischen Nachrichtenagentur Ansa bei einem Besuch am Unglücksort im Piemont.

Der Transport in einem Stück sei für die Ermittlungen das Beste. Wenn dies nicht möglich sei, müsse die Kabine in zwei Teile zerschnitten werden. Wann es soweit sein soll, war unklar.

Die mit 15 Ausflüglern besetzte Gondel war am Pfingstsonntag abgestürzt und am Monte Mottarone zerschellt. 14 Menschen verloren ihr Leben. Nur ein kleiner Junge überlebte. Derzeit laufen Ermittlungen, warum ein Zugseil gerissen war. Gegen einen technischen Leiter der Bahn wird ermittelt. Er steht unter Hausarrest.

Es besteht der Verdacht, dass die Notbremse außer Kraft gesetzt wurde, weil es zuvor Unregelmäßigkeiten beim Betrieb der Bahn gegeben haben soll.

(c-st/dpa)